Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку, передает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района Баку, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 1,6 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.