Гюльнар Алиева 18:14

В Баку наконец приступили к капитальному ремонту дорог в пригородных поселках и селах. В целом в рамках комплексных мер будет отремонтировано десятки километров дорог, проложены новые тротуары для пешеходов. В Бинагадинском районе в поселке Сулутепе уже полностью перестраивается улица Руслана Аллахвердиева и прилегающие к ней дороги. Начаты ремонтные работы и в жилом массиве Atçılıq в поселке Бина Хазарского района.

До последнего времени состояние внутренних дорог в пригородах столицы оставалось, мягко говоря, возмутительным. В таких населенных пунктах, как Бюльбюля, Бузовна, Говсан, Бина, Рамана, без преувеличения, дорожной инфраструктуры вообще нет. Покрытие улиц настолько разбито, что зимой население рискует утонуть в непролазной грязи, а летом задыхается от пыли. Чаще всего жалобы в haqqin.az на непроходимые в ненастную погоду дороги поступают из Бюльбюля в Сураханском районе. Как рассказывают жители поселка, после дождей, к примеру, улицу С.Алиева в жилмассиве «А» перейти невозможно – грязь, такая, что не только пешеходы, но и машины застревают. И такое здесь, несмотря на многочисленные письма в разные инстанции и даже акции протеста, ппрактически постоянно. ИВ Сураханского района на все жалобы жителей поселка приходит стандартный ответ: «Денег на ремонт дорог у нас нет, наверх о ситуации доложили». В Бинагадинском районе в одном из самых крупном в Баку поселке Баладжары в 9-м переулке нового жилмассива положение такое же. Несколько раз в год жители скидываются и покупают щебень, чтобы хоть как-то засыпать рытвины и ямы на улицах. Но такой самодеятельный ремонт мало помогает - после первого же сильного ливня в когда-то асфальтовом покрытии образуются новые провалы.

Несмотря на то, что «Государственная программа социально-экономического развития города Баку и его пригородов в 2014-2016 годах» считается успешно завершенной, проблема внутритерриториальных путей сообщения в пригородах так и не решена. Может, нужна еще одна программа, касающаяся восстановлению дорог в близлежащих к столице населенных пунктов? Дабы выяснить, предполагается ли вплотную заняться дорожной инфраструктурой бакинских поселков и сел, haqqin.az обратился в Исполнительную власть Сураханского района, откуда приходит большее количество жалоб на безобразное состояние проезжей части улиц. Заведующий отделом общественно-политических связей и гуманитарных вопросов ИВ района Бархудар Бархударов не стал скрывать, что в настоящее время три миллиона (!) квадратных метров дорог в районе нуждаются в восстановлении асфальтового покрытия. Однако если раньше эти дороги были на балансе ИВ района и муниципалитетов, то теперь они переданы на баланс Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД), и по всем вопросам надо обращаться к его руководству. «И за внутрипоселковые, и за основные пути теперь отвечает это Государственное агентство автомобильных дорог. Районные ИВ лишь составляют список участков, нуждающихся в ремонте, но работу в качестве центрального исполнительного органа осуществляет ГААД. Мы обращались туда, но нам сообщили, что внутренние дороги нашего района все еще не переданы на баланс агентства. Пришлось составлять специальную документацию, чтобы и сураханские дороги были учтены, однако пока ответа из агентства не получили», - сообщил Б.Бархударов. Он также отметил, что администрация района обратилась в Министерство экономики с просьбой включить в очередные программы по благоустройству дороги Сураханов.