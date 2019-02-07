Сураханская власть: "Денег нет, но вы ходите"... проблемы остаются
В Баку наконец приступили к капитальному ремонту дорог в пригородных поселках и селах. В целом в рамках комплексных мер будет отремонтировано десятки километров дорог, проложены новые тротуары для пешеходов. В Бинагадинском районе в поселке Сулутепе уже полностью перестраивается улица Руслана Аллахвердиева и прилегающие к ней дороги. Начаты ремонтные работы и в жилом массиве Atçılıq в поселке Бина Хазарского района.
До последнего времени состояние внутренних дорог в пригородах столицы оставалось, мягко говоря, возмутительным. В таких населенных пунктах, как Бюльбюля, Бузовна, Говсан, Бина, Рамана, без преувеличения, дорожной инфраструктуры вообще нет. Покрытие улиц настолько разбито, что зимой население рискует утонуть в непролазной грязи, а летом задыхается от пыли.
Чаще всего жалобы в haqqin.az на непроходимые в ненастную погоду дороги поступают из Бюльбюля в Сураханском районе. Как рассказывают жители поселка, после дождей, к примеру, улицу С.Алиева в жилмассиве «А» перейти невозможно – грязь, такая, что не только пешеходы, но и машины застревают. И такое здесь, несмотря на многочисленные письма в разные инстанции и даже акции протеста, ппрактически постоянно. ИВ Сураханского района на все жалобы жителей поселка приходит стандартный ответ: «Денег на ремонт дорог у нас нет, наверх о ситуации доложили».
В Бинагадинском районе в одном из самых крупном в Баку поселке Баладжары в 9-м переулке нового жилмассива положение такое же. Несколько раз в год жители скидываются и покупают щебень, чтобы хоть как-то засыпать рытвины и ямы на улицах. Но такой самодеятельный ремонт мало помогает - после первого же сильного ливня в когда-то асфальтовом покрытии образуются новые провалы.
Несмотря на то, что «Государственная программа социально-экономического развития города Баку и его пригородов в 2014-2016 годах» считается успешно завершенной, проблема внутритерриториальных путей сообщения в пригородах так и не решена. Может, нужна еще одна программа, касающаяся восстановлению дорог в близлежащих к столице населенных пунктов?
Дабы выяснить, предполагается ли вплотную заняться дорожной инфраструктурой бакинских поселков и сел, haqqin.az обратился в Исполнительную власть Сураханского района, откуда приходит большее количество жалоб на безобразное состояние проезжей части улиц.
Заведующий отделом общественно-политических связей и гуманитарных вопросов ИВ района Бархудар Бархударов не стал скрывать, что в настоящее время три миллиона (!) квадратных метров дорог в районе нуждаются в восстановлении асфальтового покрытия. Однако если раньше эти дороги были на балансе ИВ района и муниципалитетов, то теперь они переданы на баланс Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД), и по всем вопросам надо обращаться к его руководству.
«И за внутрипоселковые, и за основные пути теперь отвечает это Государственное агентство автомобильных дорог. Районные ИВ лишь составляют список участков, нуждающихся в ремонте, но работу в качестве центрального исполнительного органа осуществляет ГААД. Мы обращались туда, но нам сообщили, что внутренние дороги нашего района все еще не переданы на баланс агентства. Пришлось составлять специальную документацию, чтобы и сураханские дороги были учтены, однако пока ответа из агентства не получили», - сообщил Б.Бархударов.
Он также отметил, что администрация района обратилась в Министерство экономики с просьбой включить в очередные программы по благоустройству дороги Сураханов.
В Исполнительной власти Сабунчинского района подтвердили, что внутритерриториальные дороги теперь на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
«Да, все верно. Как и сказали вам в ИВ Сураханы, ремонт и прокладка поселковых дорог входит отныне в обязанность этого госагентства. Если возникает необходимость отремонтировать определенные внутритерриториальные дороги, мы подаем туда заявку, и все дальнейшее зависит от ГААД», - объяснили в Сабунчинской ИВ.
В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана заверили, что устранение проблем внутрипоселковых дорог уже осуществляется. Глава пресс-службы ГААД Анар Наджафли сообщил, в этом году реконструкцией и ремонтом улиц и магистралей будет охвачено 11 районов Баку. Уже сегодня почти 70 километров автодорог реконструируется, а на некоторых участках ведется средний и текущий ремонт.
Уже начались ремонтно-восстановительные работы на пришедших в негодность после длительной эксплуатации дорогах в поселке Сулутепе, на «20-м участке», в селении Гюрган в направлении Пираллахи и жилом массиве Гоша Гышлаг. Планируется отремонтировать автодорогу, соединяющую поселки Ени Сураханы и Гарачухур на территории Сабунчинского и Сураханского районов, около 20 километров дороги в Хазарском районе, на территории Бадам баглары и др.
На очереди и дороги на территории «Гушчулуг совхозу» в поселке Бина, в новом жилмассиве агрокомплекса Бина, между поселком Говсан и совхозом Зейтун в Сураханском районе, а также в поселках Бинагади, Расулзаде и Баладжары. В настоящее время заново благоустраивается никогда не имевшая асфальтового покрытия грунтовая дорога в жилом массиве Савалан Сабунчинского района.
«Эти дороги давно в плохом состоянии. Раньше они были не на нашем балансе. В этом году постараемся осуществить реконструкцию путей, находящихся в наихудшем состоянии, длительное время не ремонтировавшихся», - сказал А.Наджафли.
Что же касается дорог в поселке Бюльбюля, то Анар Наджафли подтвердил, сказал, что не все они перешли на баланс ГААД. Однако ремонт некоторых уже начало осуществлять агентство, взяв на себя и надзор за ними.
«Если дорогу восстанавливает Государственное агентство автомобильных дорог, то оно же осуществляет мониторинг и обслуживание трассы. Муниципалитет или местная исполнительная власть не имеют специализированного подразделения для обслуживания внутренних путей. Так что в любом случае основную ответственность за состояние дорог несет наше госагентство. В этом году в одном только Сураханском районе будет отремонтировано в общей сложности 12 километров улиц и трасс. Приходится признать, что в бакинских районах, особенно в Сабунчинском и Сураханском, большое количество разбитых внутрипоселковых дорог. Однако все сразу отремонтировать, конечно же, невозможно. Будем выполнять ремонтные работы поэтапно. В целом же постраемся основные поселковые пути привести в порядок в ближайшие два-три года", - пообещал пресс-секретарь ГААД.
Как ни странно, haqqin.az не удалось выяснить, с какого конкретно времени внутритерриториальные дороги переведены на баланс госагентства и есть ли в связи с этим поправки в закон.
Еще более странно, что в Исполнительной власти города Баку об этих изменениях были не в курсе. Глава пресс-службы ИВ столицы Исрафил Керимов заявил haqqin.az, что все дороги разделены по категориям - главные улицы находятся на балансе госагентства, а внутригородские дороги все еще находятся на балансе исполнительной власти районов и муниципалитетов...