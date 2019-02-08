Стремление армянской стороны включить Карабах в переговорный процесс практически нереализуемо. Об этом на встрече с журналистами 9 февраля заявил политолог Сурен Саркисян, передает Новости Армения.

Сурен Саркисян подчеркнул, что Азербайджан просто не будет проводить переговоры, если в них будет участвовать также Степанакерт.

«Однако нужно понимать, что Карабах вовлечен в переговорный процесс в том смысле, что визит сопредседателей в регион всегда сопровождается посещением Карабаха и встречами с руководителями «НКР», - пояснил он.

Эксперт добавил, что переговорный процесс по карабахскому урегулированию должен протекать лишь в формате Минской группы ОБСЕ.