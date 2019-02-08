«Пашинян не сможет навязать Карабах» комментарий Сурена Саркисяна
Стремление армянской стороны включить Карабах в переговорный процесс практически нереализуемо. Об этом на встрече с журналистами 9 февраля заявил политолог Сурен Саркисян, передает Новости Армения.
Сурен Саркисян подчеркнул, что Азербайджан просто не будет проводить переговоры, если в них будет участвовать также Степанакерт.
«Однако нужно понимать, что Карабах вовлечен в переговорный процесс в том смысле, что визит сопредседателей в регион всегда сопровождается посещением Карабаха и встречами с руководителями «НКР», - пояснил он.
Эксперт добавил, что переговорный процесс по карабахскому урегулированию должен протекать лишь в формате Минской группы ОБСЕ.
«Переговоры ведутся лишь между главами МИД Армении и Азербайджана, которые, по сути, готовят площадку для возобновления переговоров лидеров стран. Встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана проходят вне формата МГ ОБСЕ, поэтому не могут считаться частью переговорного процесса», - отметил эксперт.
После прихода к власти премьер-министр Армении часто стал говорить о том, что Нагорный Карабах должен участвовать в мирных переговорах, приводя при этом примитивный аргумент, говоря, что армяне Карабаха не голосовали за него. И из-за этого он может представлять лишь Армению. Азербайджан отвергает этот аргумент и не приемлет участия Нагорного Карабаха в переговорах в качестве стороны.