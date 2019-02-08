Студентка Н.Тагизаде умерла не от лептоспироза заявление Минздрава
Информация о смерти 18-летней Нардан Ширван гызы Тагизаде от вируса лептоспироза не подтвердилась. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров. Напомним, 29 января ряд СМИ распространил информацию о смерти 18-летней Н.Тагизаде вследствие вируса летоспироза. Это редкое заболевание, которое передается путем заражения через поврежденные слизистые и кожу. Переносчиками болезни могут быть домашние животные, а также крупный рогатый скот и лошади. В то же время, от человека заразиться лептоспирозом невозможно.
По его словам, лабораторные анализы показали, что девушка умерла не от вируса лептоспироза.
«Как только информация об этой инфекции поступила в Министерство здравоохранения, этот вопрос был взят под особый контроль. В доме покойной были проведены все необходимые анализы», - сказал представитель Минздрава.
Парвиз Абубекиров отметил, что проведенные эпидемиологические исследования и лабораторные анализы не подтвердили заражение девушки этим вирусом. Основная причина ее смерти указана медицинским учреждением, в котором она проходила лечение. Так, Нардана умерла от легочной и сердечной недостаточности.
Нардана Тагизаде была студенткой факультета истории Бакинского Государственного Университета.