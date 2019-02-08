Профессор завербовал в ИГИЛ несколько сотен студентов

Преподаватель в одном из университетов Кабула был задержан афганскими разведслужбами по обвинению в вербовке студентов в ряды террористической группировки "Исламское государство", сообщил Национальный директорат безопасности (NDS) страны, передает РИА Новости.

"Спецслужбы Национального директората безопасности провели операцию по задержанию ответственного за вербовку в террористическую группировку ИГИЛ в пятом районе Кабула. Имам мечети Шейха Мохаммада Роухани и профессор университета Абу Абдулла Метавакил вербовал молодых людей в ИГИЛ", - говорится в заявлении разведки Афганистана на официальной странице в Facebook.

По данным разведки, на счету Метавакила сотни завербованных студентов, которые были отправлены в подразделения ИГИЛ в провинции Нангархар.

Разведслужбам удалось задержать 16 студентов профессора за террористическую и антиправительственную деятельность.