Российский военнослужащий погиб в Абхазии при столкновении легкового автомобиля с грузовиком КамМАЗ. Об этом сообщил сотрудник МЧС Абхазии, передает ТАСС.

«Информация о происшествии поступила в дежурную часть Гудаутского отделения МЧС. Пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить погибшего. Как стало известно, в автомобиле LADA Priora был российский военный, машина которого столкнулась с грузовиком, также принадлежащим российской военной базе», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Абхазии, военнослужащий «не справился с управлением на личном автомобиле, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком».