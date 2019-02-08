Аварийная посадка пассажирского самолета в Москве

В московском аэропорту «Шереметьево» приземлился неисправный самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», передает Росбалт.

Как сообщили в столичном управлении СК РФ на транспорте, во время полета у лайнера отказала гидравлика. Сработала сигнализация «низкого уровня первой гидросистемы».

Отмечается, что посадка прошла успешно. Никто из 53 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал.

Самолет следовал рейсом SU2018 из Москвы в Прагу и был вынужден вернуться в аэропорт вылета.