Польша покупает американские ракеты
Польша покупает ракетные системы дальностью до 300 километров производства США, говорится в сообщении министерства обороны страны.
"В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем HIMARS", - говорится в информации.
HIMARS – это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы c дальностью от двух до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике.
Вместе с ракетными пусковыми установками Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.
Ракетные комплексы используются в настоящее время рядом армий стран НАТО.
Ранее сообщалось, что госдепартамент США утвердил возможность продажи Польше 20 ракетно-артиллерийских систем HIMARS на сумму 655 миллионов долларов.