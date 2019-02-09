На территории архипелага Новая Земля Архангельской области введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей, которые проникают в жилые помещения и нападают на людей, сообщает Росбалт.

Случаи агрессивного поведения животных подтвердили в правительстве региона, обещая обеспечить безопасность жителей. При этом отстреливать животных нельзя, а все остальные меры пока малоэффективны.

В районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя при норме в шесть-девять особей.

Животные массово штурмуют поселки региона с декабря 2018 года, заходят в служебные помещения, на территорию школ и детских садов. Работников и военнослужащих перевозят на спецтранспорте. На светошумовые сигналы медведи не реагируют.