Советник Трампа высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет видео
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.
"Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период "тушите свет", - написал Болтон в Twitter.
Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского президента прервать речь. Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.
Se le apagan las luces a la mafia de Maduro en Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E https://t.co/kGNIoGEn3L— John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 февраля 2019 г.