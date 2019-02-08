Чехия готова разместить на своей территории ракеты США

После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США могут разместить свои ракеты и элементы системы ПРО на территории Чехии, заявил глава чешского минобороны Лубомир Метнар, передает Росбалт.

По его словам, через полгода НАТО могла бы вернуться к идее размещения радиолокационных станций (РЛС), которая была озвучена в начале 2000-х годов.

Метнар подчеркнул, что прекращение действия ДРСМД ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, хотя пока расклад сил не изменился и угроза не возросла.

«Увидим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к выполнению обязанностей по договору можно вернуться. Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации», - сказал министр газете Pravo.

При этом он выразил крайнее сожаление, если России и США не удастся договориться о возвращении к договору.