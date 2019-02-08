В России построят первый частный космодром

Единственный в России частный космодром для туристических ракет может быть построен под Нижним Новгородом или Казанью, сообщает Planet Today.

В данный момент ведется обсуждение вопроса с главами регионов.

«Переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм находятся в завершающей стадии с двумя регионами. Документы готовятся к подписанию. В зависимости от того, с каким регионом удастся договориться раньше, на той территории и будет развернута площадка», - сообщает источник одного из новостных агенств.

Запускать туристов в космос планирует российская компания «КосмоКурс». Полеты будут происходить на высоте около двухсот километров. Полеты будут длиться около 15 минут, из которых как минимум пять туристы проведут в состоянии невесомости.

Первые российские космические туристы смогут приобрести билеты за 200-250 тысяч долларов. Ожидается, что ежегодно в космос будут выходить около 700 россиян. Первые полеты должны пройти в 2025 году.

Российскому туристическому космодрому предстоит конкурировать с двумя американскими аналогами, которые также ведут работу по созданию индустрии космического туризма. Американские космодромы должны начать свою деятельность уже в ближайшее время.