Мамед Эфендиев 10:59

Уже с середины прошлого месяца цены на нефть застряли в узком коридоре, выраженной динамики на рынке не наблюдается. Многие эксперты считают это затишьем перед очередным сильным движением. При этом направление этого движения для них остается загадкой. И действительно, с одной стороны у "быков" есть все основания играть на повышение, так как в январе ОПЕК уже уменьшила производство нефти на 890 тыс. баррелей в сутки. Правда, страны-экспортеры нефти, участвующие в соглашении ОПЕК+, договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, но уже сегодня достигнут рекордный с 2016 года уровень сокращения добычи.

Сюда следует также добавить существенное сокращение добычи в Иране и, конечно же, санкции в отношении венесуэльской PDVSA, прогресс в переговорах по торговле между США и Китаем и другие факторы, которые учитываются рынком. Но цены на нефть не хотят расти дальше. Видимо глобальные политические потрясения и вызванные ими экономические загадки уравновешивают нефтяной рынок, сводят на нет все потуги ОПЕК+. Не исключен и другой вариант, когда крупные игроки просто решили сделать паузу, или трейдеры опасаются, что усилия России и Саудовской Аравии по поддержанию нефтяных цен будут недостаточными. Возможно, они готовятся даже к игре на понижение. Да, и этот вариант исключать нельзя, хотя общая ситуация пока не располагает к такому повороту событий. Уж не эту ли цель преследует президент Дональд Трамп, заявивший, что Соединенные Штаты стали мировым лидером по объемам добычи нефти и природного газа благодаря революции, которая произошла в американской энергетике. Об этом говорится в ежегодном послании "О положении страны", с которым президент Трамп обратился к Конгрессу США. Его цитату "Мы начали революцию в американской энергетике - Соединенные Штаты теперь ведущий производитель нефти и природного газа в мире" сегодня тиражируют многие ведущие СМИ мира.

Какая опасность кроется в этих словах, сказать трудно. Так, катализатором снижения нефтяных котировок может стать укрепление доллара, индекс которого уже проявляет тенденцию к укреплению. И это на фоне того, что Федеральная резервная служба (ФРС) пока не меняет учетную ставку, хотя и обещает изменение монетарной политики. А уже в этом месяце рынку предстоит рекордное изъятие ликвидности в рамках программы по нормализации балансового счета. А тут еще и Минфин США будет размещать большие объемы долговых бумаг, что будет отвлекать средства из рисковых активов. Получается, что до следующего заседания ФРС рынки еще могут успеть пережить потрясения и рынок нефти здесь не исключение. Но увеличение влияния США на рынке нефти в качестве одного из крупнейших игроков на фоне роста сланцевой добычи заставляет и другую сторону принимать меры. Так, Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе выступают за трансформацию ОПЕК и закрепление союза с Россией и другими девятью странами-производителями нефти, не входящими в картель. Дело в том, что страны ОПЕК и 10 нефтеэкспортеров во главе с Россией сотрудничают с 2016 года в рамках сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. Теперь страны залива предлагают заключить более формальное партнерство для усиления влияния на мировой нефтяной рынок, отмечает издание. Видать, опасаются, что без формализации установившегося на честном слове сотрудничества больших успехов достичь будет сложно. А в виде единой и сильной организации, конечно же, достичь поставленной задачи и противостоять американскому сланцу гораздо легче. Но и в ОПЕК не все страны однозначно воспринимают новую инициативу саудитов. Так, Иран и ряд других членов ОПЕК выступают против более тесного партнерства, опасаясь доминирования Саудовской Аравии и России, которые являются крупнейшими нефтеэкспортерами среди ОПЕК+. Однако, в любом случае возможность образования нового союза страны готовятся обсудить в Вене в феврале. А окончательно по этому вопросу нефтеэкспортеры планируют договориться в апреле, когда пройдет встреча участников ОПЕК+. Кстати, в апреле же в ходе министерской встречи, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, страны - участницы ОПЕК+ могут рассмотреть и декларацию о бессрочном сотрудничестве.