Заур Расулзаде 11:07

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру, на Кубу или в Россию. С таким утверждением выступил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

«Я думаю, лучше для перехода к демократии в Венесуэле, чтобы Мадуро был за пределами страны. Несколько государств, по моему мнению, будут готовы принять его... У него есть друзья в таких местах, как Куба и Россия, и в других странах, которые в частном порядке пришли к нам и сказали, что они будут готовы принять членов коррупционного режима (Венесуэлы - ред.), если это поможет переходному процессу», - сказал Абрамс. Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти США готовятся к сценарию силовой смены власти в Венесуэле. «По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе Колумбии, который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами – просто гуманитарной интервенции», – утверждает она. Американские военные, по словам Захаровой, «буквально наводнили» в последнее время регион. Вашингтон детально прорабатывает вопросы всестороннего, логистического обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле. Американские власти не пытаются вернуть демократию в стране, они пытаются сменить власть. Решение о смене власти в Венесуэле в Вашингтоне уже принято. Комментируя haqqin.az ситуацию в этой латиноамериканской стране, бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк высказал мнение, что в таком положении дел виноват сам Мадуро.

«Более года в Каракасе идет противостояние исполнительной и законодательных ветвей власти. И что сделал Мадуро за этот период? Буквально ничего. Зато он начал травить новый парламент, не платить депутатам зарплату. Хотя итоги парламентских выборов признал весь мир, Мадуро решил, что раз проиграл, то итогов выборов он признавать не будет. Запад, конечно, этого ему простить не мог. Что же касается того, применят ли США силу против Венесуэлы, то это возможно в том случае, если Мадуро начнет террор в отношении своих оппонентов», - считает Б.Тарасюк. Российский политолог Сергей Марков, в принципе, согласен с анализом ситуации, представленным украинским дипломатом. Вместе с тем, однако, он отмечает, что в деле цветных революций идет постоянный поиск новых тактик.