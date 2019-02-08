Ильхам Алиев поздравил Хасана Роухани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Ирана Хасана Роухани.

“От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня победы исламской революции.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Уверен, что наши двусторонние связи, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания”, - говорится в поздравлении главы государства.