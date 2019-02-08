Польша закупит американские ракетные системы HIMARS
Сегодня, 10 февраля, правительство Польши объявит о приобретении американских систем HIMARS, сообщает РБК со ссылкой на анонс, опубликованный на сайте министерства обороны страны.
О закупке вооружений официально объявят премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.
Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня. Она способна использовать как обычные неуправляемые, так и управляемые боеприпасы, а также тактические ракеты.