Названа основная опасность соцсетей

Опасность социальных сетей, которые играют все большую роль в жизни современного общества, кроется не столько в появлении зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению. Такое мнение высказала РИА Новости директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж.

«Опасность социальных медиа заключается не в каких-либо «аддиктивных» свойствах, а в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, и недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения и психологического давления, и оскорблений в сети», - считает эксперт.

В связи с этим, уверена она, пользователям нужно развивать способы контроля за использованием социальных сетей путем обучения, осведомленности, сбалансированности восприятия, обучения «цифровому гражданству» и технологической грамотности.

Также эксперт обращает внимание на то, что далеко не все, кто якобы испытывают зависимость от соцсетей, действительно страдают ею.

По ее словам, настоящая зависимость редко возникает из-за одного источника, то есть соцсетей или смартфона, но имеет под собой множество проблем, связанных с психическим здоровьем. Эксперт отмечает, что зависимость от социальных сетей считается частью технологической зависимости, и существует довольно много споров об обоснованности добавления интернета в качестве отдельного источника зависимости.