Абэ пообещал избавить потомков от проблемы Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продолжить активные переговоры с Россией, направленные на заключение мирного договора.

«Нерешенная уже более 70 лет проблема не должна перейти к будущим поколениям. Полный решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом Владимиром Путиным силами, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору», — подчеркнул он.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений.