Глава NASA едет на переговоры с Рогозиным

Глава NASA Джим Брайденстайн планирует приехать в Россию для переговоров с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, подтвердил представитель российской госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, приглашение Брайденстайну приехать в Россию для дальнейших переговоров было озвучено Рогозиным во время телеконференции.

Намерение у американской стороны есть, но время визита пока не согласовано», — добавил он, передает РИА Новости.

В январе NASA сообщило, что Брайденстайн принял приглашение Рогозина посетить Россию или Байконур. Глава «Роскосмоса» позднее отмечал, что руководитель NASA может приехать на один из ближайших запусков с космодрома.