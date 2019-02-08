В Мингячевире внук с другом ограбили 80-летнюю бабушку

В Мингячевире произошла кража. Как сообщает Report, инцидент произошел в доме Зулейхи Багировой (1939).

Таким образом, из ее квартиры было украдено три тысячи манатов. З.Багирова сообщила об этом полиции, отметив, что подозревает в этом пришедших в гости лиц.

Как сообщили в Шекинской областной группе пресс-службы МВД, по подозрению в совершении кражи были задержаны внук потерпевшей, ранее судимый Турал Искендеров и его друг Хасай Мустафаев.

По факту ведется расследование.