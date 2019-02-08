Большинство британцев выступают за отсрочку брексита

Большая часть британских избирателей — 53% — выступает за отсрочку выхода страны из состава Европейского Союза, сообщает Life со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией BMG Research для газеты The Independent.

49% опрошенных считают, что брексит без соглашения будет экономической катастрофой, которая нанесёт долгосрочный ущерб стране. С этим утверждением не согласны порядка 28% британцев.

Как отмечается, до выхода Великобритании из ЕС остается менее семи недель — страна должна покинуть Евросоюз 29 марта.

Опрос был проведен в период с 4 по 8 февраля. В нем приняли участие 1503 британца. Избиратели отвечали на вопросы социологов онлайн.

Напомним, в конце января 2019 года британские депутаты проголосовали против отсрочки брексита. В начале февраля газета Daily Telegraph сообщила, что члены правительства Великобритании хотят оставить страну в составе ЕС до 24 мая 2019 года.