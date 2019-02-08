Мамед Эфендиев 15:56

Часто можно услышать, как «знатоки» утверждают о конце нефтяной эры в Азербайджане. Блок морских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), дескать, уже истощен, а газоконденсатное месторождение «Шахдениз» долго не потянет – проект слишком дорог, а экспортных возможностей у него не так уж много. И приводят в качестве «убедительных доказательств» цифры и факты, в которые трудно не поверить. Но рассчитаны их «убедительные доказательства» лишь на наивных обывателей, а не действительных знатоков, которые глубже знакомы с ситуацией. А чтобы действительно убедиться в этом, достаточно лишь вкратце ознакомиться с сообщениями только последних нескольких дней.

Не вдаваясь в технические характеристики этих информаций, рассмотрим просто их суть, что позволит каждому легко сделать собственные выводы. Так, в начале января Государственный нефтяной фонд Азербайджана получил второй транш бонуса в размере 450 млн долларов в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года. По условиям нового контракта, в 2018-2025 годах фонд получит в целом 3,6 млрд долларов в виде бонусов (по $450 млн ежегодно). Спрашивается, давали бы участники консорциума заранее миллиарды долларов правительству, не имея гарантий на получение гораздо большей прибыли? Нет, конечно. Иностранцы просто так Азербайджану никогда ничего не давали.Они уверены, что в более глубоколежащих пластах данного блока сосредоточены огромные запасы углеводородов. Значит, АЧГ не так уж и истощен, углеводородных ресурсов хватит еще на три десятка лет (как минимум) интенсивной разработки. Просто бурить придется глубже. Добытые здесь миллиарды тонн нефти и кубометров газа уже значительно обогатили Азербайджан, укрепили его мощь. И этот процесс еще долго будет продолжаться, внося свой вклад в дело обеспечения благополучия нашего народа.

Что касается «Шахдениз», то реализация данного проекта действительно затянулась. Но это и понятно, конкуренция на европейском газовом рынке очень высока, к тому же приходится преодолевать давно и уверенно освоившегося на данном рынке такого гиганта, как «Газпром». Да и масштабы, сложность и высокая стоимость проекта (более 40 млрд долларов), не говоря уже о политических препонах, усложняли его реализацию. Но все трудности уже позади, газ с месторождения сегодня поступает в Турцию, а через год с небольшим азербайджанское «голубое топливо» будет обогревать уже европейцев. А азербайджанская казна ежегодно будет пополняться дополнительными миллиардами долларов. Тем временем, компания BP, которая является оператором разработки АЧГ и «Шахдениз», расширяет сферу своей деятельности. В частности, британская компания планирует в 2019-2020 годах провести трехмерную сейсморазведку на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия. Цель сейсморазведочных работ - сбор геофизических данных по перспективным структурам в бассейне Северного Апшерона и обнаружение геологических структур с наличием углеводородного сырья. В целом же компания за этот срок намерена пробурить шесть новых разведочных скважин, каждая из которых стоит не один десяток миллионов долларов. И, поверьте, даже такой нефтяной гигант, как ВР, не стал бы швыряться своими миллионами, тыкая вслепую скважины в седой Каспий в надежде на авось. Но недра Азербайджана, особенно морские, привлекают и другие компании. Так, полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) "Гейдар Алиев" в прошлом году приступила к бурению первой скважины "ABD-001" на месторождении Апшерон. Проектная глубина скважины превышает 7400 метров. И, как сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, буровые операции будут завершены уже в третьем квартале текущего года. А тут уже недолго и до того дня, когда сотни тысяч тонн конденсата и миллиарды кубометров газа по уже готовым трубопроводам устремятся к новым потребителям, принося новые дивиденды. И не успела французская Total заинтересоваться этой скважиной, как тут же начала переговоры с SOCAR по вопросу разведки и разработки газовых морских блоков «Умид» и «Бабек». Кстати, SOCAR одновременно ведет аналогичные переговоры также с российской «ЛУКойл» и другими компаниями, что также вселяет большие надежды на скорое начало разработки и этих месторождений.