«Нефтчи» обыграл «Кешля» и вновь оторвался от «Карабаха»

Лидер чемпионата «Нефтчи» на «Баксель Арене» обыграл «Кешля» со счетом 2:0. Оба мяча забил Эмин Махмудов, отличившийся на 35-й и 68-й минутах. Второй гол был забит с пенальти.

Сегодня также состоится игра «Сабаил» - «Зиря», которая начнется в 16:30.

На данный момент турнирное положение выглядит так:

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 37 очков (16 матчей)

2. «Карабах» - 34 (16)

3. «Сабаил» - 24 (15)

4. «Габала» - 23 (16)

5. «Сабах» - 20 (16)

6. «Сумгаит» - 15 (16)

7. «Кешля» - 12 (16)

8. «Зиря» - 10 (15).