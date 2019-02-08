«Нефтчи» обыграл «Кешля» и вновь оторвался от «Карабаха»
Сегодня двумя матчами завершается 16-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Лидер чемпионата «Нефтчи» на «Баксель Арене» обыграл «Кешля» со счетом 2:0. Оба мяча забил Эмин Махмудов, отличившийся на 35-й и 68-й минутах. Второй гол был забит с пенальти.
Сегодня также состоится игра «Сабаил» - «Зиря», которая начнется в 16:30.
На данный момент турнирное положение выглядит так:
Турнирное положение:
1. «Нефтчи» - 37 очков (16 матчей)
2. «Карабах» - 34 (16)
3. «Сабаил» - 24 (15)
4. «Габала» - 23 (16)
5. «Сабах» - 20 (16)
6. «Сумгаит» - 15 (16)
7. «Кешля» - 12 (16)
8. «Зиря» - 10 (15).