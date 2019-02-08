Нейрохирурги обсудили в Баку врожденные аномалии у детей

Как передает haqqin.az, об этом на международной конференции «Новое в нейрохирургии», инициатива проведения которой принадлежит Обществу нейрохирургов Азербайджанской медицинской ассоциации и Стамбульского университета Bilim, сказал доцент кафедры нейрохирургии Медицинского университета Ровшан Халилзаде.

Одной из самых актуальных проблем современной медицины являются врожденные аномалии нервной системы. Диагностика и коррекция внутриутробных пороков развития плода является задачей не только нейрохирургов, но и гинекологов и невропатологов.

Нейрохирург отметил, что на каждую тысячу живорожденных детей в мире приходится 6-11 младенцев с врожденными аномалиями.

«Наша конференция посвящена профилактике и лечению врожденных аномалий нервной системы новорожденных, поскольку подобные отклонения становятся глобальной проблемой. Однако если раньше лечение начиналось после рождения ребенка, то теперь основным методом является диагностика и коррекция внутриутробных пороков развития плода. И хотя этот метод – новый для Азербайджана, у нас есть специалисты, которые могут его использовать», - сказал Ровшан Халилзаде.

Он подчеркнул, что для продвижения в этом направлении нейрохирургии очень важны просвещение беременных женщин о возможной опасности для ребенка и необходимости регулярных медицинских осмотрах.

Участники конференции заслушали доклады на тему диагностики и лечения врожденных аномалий, представленные доцентами стамбульской научно-исследовательской клиники имени султана Сулеймана Али Гедикбаши и Стамбульского университета Bilim Ибрагимом Алташем и Гусейном Джаназином.