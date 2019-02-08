Алхас Исмайлов 16:35

Адвокат Камандар Насибов ответил на доводы юриста Наиля Шахвердиева о законности требований компании Baku Caspian Real Estate Limited, которую он представляет, изложенные в публикации haqqin.az «И снова про суд о 12 миллионах евро». В беседе с корреспондентом сайта Н.Шахвердиев обвинил К.Насибова, который защищает интересы итальянской компании Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L в судебном процессе против Baku Caspian Real Estate Limited, в недостоверности приведенных сведений. Напомним, что Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L взяла на себя обязательства осуществить озеленение и ландшафтный дизайн дачного участка в поселке Бильгя, заключив договор с компанией-заказчиком Baku Caspian Real Estate Limited, однако далеко не все предусмотренные контрактом работы выполнила, завив при этом стоимость и объем использованных материалов.

К.Насибов считает, что, поскольку Н.Шахвердиев давно отошел от юридической практики, не участвовал в подобных судебных разбирательства, он недостаточно вник в суть дела, и многие изложенные им аргументы не соответствуют действительности. «Судья Мухаммед Акперов, о котором так лестно отзывается Шахвердиев, также не имеет никакой информации об этом деле, - подчеркивает К.Насибов. - Он был на некоторое время откомандирован в Экономический суд, но после нашего дела его снова вернули в Суд по тяжким преступлениям. Н.Шахвердиев же утверждает, что это опытный судья, опытный человек, поскольку семь лет руководил Экономическим судом в Нахчыване, а потом и в других местах. Ничего не скажу о его прежних заслугах, но конкретно в нашем деле этот судья проявил себя недостаточно сведущим в экономических вопросах. Это могут подтвердить и другие адвокаты, с которыми я контактировал по поводу этого дела. Либо он давно не практиковал судейство в экономических процессах, либо элементарно не в курсе, что во время подобных разбирательств ведется и аудио-, и видеозапись. Когда я ему задал вопрос об этом, он посмотрел на свою секретаршу, которая заявила, что у них сейчас нет технических возможностей осуществлять такую запись. Странно, не правда ли, что, хотя все залы суда оснащены необходимым оборудованием, на этом процессе видеозапись не делалась».

К.Насибов выразил свое отношение и к утверждениям Н.Шахвердиева, что сторона защиты итальянцев через СМИ оказывает давление на суды. «Во-первых, это именно Шахвердиев и представляемая им компания начали посредством СМИ обвинять итальянскую компанию в недобросовестности, и только после этого мы, как защита, начали также в СМИ отвечать им. А во-вторых, если бы наша сторона действительно имела такое влияние, то отчего же тогда суды и первой инстанции, и второй инстанции вынесли решения, противоречащие законодательству? К нашим исковым заявления в суд было приложено ходатайство о том, чтобы суд вынес определение запретить компании использовать материалы на сумму в 1,5 млн евро, завезенных Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. из Италии. Однако оба суда это ходатайство не удовлетворили», - отмечает адвокат К.Насибов. Прокомментировал он заявление компании и о том, что итальянская компания не выполнила своих обязательств перед ним. Как уверяет К.Насибов, Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L., напротив, выполнила все предусмотренное контрактом, если же заказчику не понравилось что-то из сделанного, «то это можно было обсудить с итальянцами цивильным путем, за столом переговоров, и не было необходимости шантажировать эту компанию». Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. неоднократно связывалась с заказчиком, отправляла ему письма с предложением переговоров. Всего за выполненную работу по контракту компания выплатила итальянцам 8-9 млн евро, тогда как контракт был заключен на 12 млн евро. Таким образом, миллиардер остался должен около 3 млн евро, подчеркивает К.Насибов. «Долг образовался после того, как компания не заплатила итальянцам за товар, который они доставили в Баку для выполнения предусмотренных работ. Эта компания попросту кинула итальянцев и даже запретила впускать их на дачный участок для завершения работ», - отмечает К. Насибов. Касаясь заявления Н.Шахвердиева, что итальянцы незаконно растаможили товар посредством азербайджанских компаний «Аснаф» и Green Yard, К.Насибов замечает, что в контракте не указывалось, что исполнителю заказа нельзя привозить стройматериалы на имя каких-либо азербайджанских компаний. «В конечном счете итальянцы выполняли свою работу по контракту, и какая разница, через какие фирмы они получали материалы. Пусть лучше представители компании ответят, почему они выплачивали деньги итальянцам посредством разных своих офшорных компаний, минуя азербайджанские банки. Это самое настоящее отмывание денег и сокрытие налогов», - предлагает адвокат. К.Насибов обращает внимание и на то, что ни Н.Шахвердиев, ни другие представители Baku Caspian Real Estate Limited не называют конкретного владельца участка в Бильгя.