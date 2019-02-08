Генсек НАТО допустил ядерное разоружение альянса

Если Россия и Китай откажутся от ядерного оружия, НАТО может последовать их примеру, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО выступает против ядерного оружия и стремится избавить от него мир, но пока не может уничтожить свои арсеналы.

Генсек подчеркнул в Twitter альянса, что один только отказ НАТО не сделает мир безопаснее, но поставит его стран-членов под угрозу других «ядерных» держав.

Он также обвинил Россию и Китай в расширении ядерных арсеналов на фоне выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).