Трамп: "Мои связи с Россией не подтвердились"

Комитет Сената США по разведке не нашел доказательств «связей» президента Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании.

Как написал Трамп в Twitter, об этом объявил глава комитета Ричард Берр, подводя итог двухлетнему расследованию «российского дела».

По его словам, следователи изучили тысячи документов и допросили десятки человек из команды президента или его окружения.

«Сенатор Ричард Берр, глава комитета по разведке, только что сообщил, что после почти двух лет, более двухсот интервью и тысяч документов, они не обнаружили никакого тайного сговора между Трампом и Россией! Хоть кто-нибудь действительно удивлен этим?» — написал глава Белого дома, неоднократно опровергавший свои связи с Москвой.