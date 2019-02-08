Минобороны Армении признало факт сокрытия гибели солдата обновлено
Министерство обороны Армении признало факт сокрытия гибели военнослужащего Эдгара Григоряна.
«Информация о смерти военнослужащего срочной службы Эдгара Григоряна в новогоднюю ночь не была обнародована, но и не скрывалась». С подобным заявлением на своей странице в соцсети Facebook выступил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Тот же вопрос в беседе с Tert.am прокомментировал замминистра обороны Армении Габриел Балаян.
«Если бы тогда информация о смерти солдата была опубликована, возможно, это помешало бы следствию», - сказал он.
«Проводится предварительное следствие, и необходимо уточнить обстоятельства. Мы не знаем, при каких обстоятельствах произошло это событие», - добавил он.
* * *
«До сегодняшнего дня лишь армия оставалась единственным институтом в Армении, за который было, по крайней мере, не стыдно. Хотя бы сохранялся важный принцип сообщать о потерях в рядах защитников родины. Это был горький, но честный принцип. Однако теперь выясняется, что и этот принцип в стране больше не действует». Об этом пишет армянская газета «Еркрамас», комментируя информацию о том, что армянские власти скрывают гибель военнослужащих в армии.
Так по сообщению армянских СМИ, в новогоднюю ночь имел место инцидент на границе с Нахчываном. В 4 часа утра 1 января на боевой позиции одной из воинских частей МО РА был обнаружен военнослужащий контрактной службы Григорян Эдгар Эдуардович с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Раненого бойца доставили в медицинский центр в Мегри, где в 8:10 его сердце перестало биться.
По факту гибели Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 110 ч.1 — доведение до самоубийства.
«Однако в стране гремели новогодние праздники, плюшевые власти вовсю отмечали свои очередные пирровы победы — овладение Ереваном и полный захват парламента. И, дабы не "омрачать" праздник, министерство обороны и СК предпочли скорбную весть скрыть от общественности. И известно о гибели бойца стало только сейчас — спустя почти полтора месяца после инцидента», - пишет издание.
На вопрос журналистов, почему факт гибели военнослужащего не было обнародован, ответа от соответствующих органов так и не последовало.