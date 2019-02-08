Министерство обороны Армении признало факт сокрытия гибели военнослужащего Эдгара Григоряна.

«Информация о смерти военнослужащего срочной службы Эдгара Григоряна в новогоднюю ночь не была обнародована, но и не скрывалась». С подобным заявлением на своей странице в соцсети Facebook выступил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Тот же вопрос в беседе с Tert.am прокомментировал замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

«Если бы тогда информация о смерти солдата была опубликована, возможно, это помешало бы следствию», - сказал он.

«Проводится предварительное следствие, и необходимо уточнить обстоятельства. Мы не знаем, при каких обстоятельствах произошло это событие», - добавил он.

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«До сегодняшнего дня лишь армия оставалась единственным институтом в Армении, за который было, по крайней мере, не стыдно. Хотя бы сохранялся важный принцип сообщать о потерях в рядах защитников родины. Это был горький, но честный принцип. Однако теперь выясняется, что и этот принцип в стране больше не действует». Об этом пишет армянская газета «Еркрамас», комментируя информацию о том, что армянские власти скрывают гибель военнослужащих в армии.