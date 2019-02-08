В результате поножовщины в Сумгаите ножевые ранения получили четверо человек. Как сообщает Report, инцидент произошёл в 41 квартале города в результате возникшего спора между молодыми спортсменами.

В результате потасовки четверо молодых людей получили ножевые ранения. Троих из них - Гасанова Анвара Али оглу (1988 года), Саламова Эльдара Ихтияр оглу (1991 года) и Алескерова Эмина - немедленно прооперировали ввиду тяжести их состояния.

В результате массовой драки десятки молодых человек с различными травмами обратились в отдел Травматологии Сумгаитской городской больницы скорой медицинской помощи.

По словам свидетелей, в потасовке участвовали около 30 молодых людей. Сообщается, что спор возник из-за девушки.

По факту в Сумгаитском городском полицейском управлении ведётся расследование.