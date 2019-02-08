Президент Египта возглавил Африканский союз
В столице Эфиопии Аддис-Абебе стартовал двухдневный саммит Африканского союза, на котором главой организации назначили президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Полномочия председателя на 2019 год передал египетскому лидеру президент Руанды Поль Кагаме.
Кроме того, на саммите избрали будущего лидера на 2020 год, им станет президент ЮАР Сирил Рамафоса. Ас-Сиси поздравил с трибуны «своего брата».
На саммите обсуждаются проблемы беженцев, стратегия по развитию Африки до 2063 года, а также проекты по региональной интеграции и развитию.