Президент Египта возглавил Африканский союз

В столице Эфиопии Аддис-Абебе стартовал двухдневный саммит Африканского союза, на котором главой организации назначили президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Полномочия председателя на 2019 год передал египетскому лидеру президент Руанды Поль Кагаме.

Кроме того, на саммите избрали будущего лидера на 2020 год, им станет президент ЮАР Сирил Рамафоса. Ас-Сиси поздравил с трибуны «своего брата».

На саммите обсуждаются проблемы беженцев, стратегия по развитию Африки до 2063 года, а также проекты по региональной интеграции и развитию.