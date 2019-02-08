Картины Гитлера всколыхнули Нюрнберг

На аукционе в немецком Нюрнберге не смогли продать несколько акварельных работ авторства Адольфа Гитлера. Кроме того, торги спровоцировали протесты в городе. Об этом пишет The Guardian.

Покупателям предлагалось пять работ, среди которых был пейзаж с горным озером и картина, на которой изображено плетеное кресло со свастикой, вероятно, принадлежавшее нацистскому лидеру. Стартовые цены на них составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Аукционный дом Weidler не смог назвать причины провала торгов и заявил, что картины могут быть проданы позднее.

Отмечается, что покупателей могли оттолкнуть не только высокие цены, но и сомнения в подлинности произведений: незадолго до аукциона прокуратура Нюрнберга изъяла у Weidler для проверки 63 акварели, подписанные «А.Hitler» или инициалами фюрера. Ведомство начало расследование по подозрению в подделке экспертных заключений и попытке мошенничества.

Помимо этого, мэр Нюрнберга публично осудил торги и назвал картины «безвкусицей».