Лавров вручил сотруднице ООН самодельный подарок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц ООН свой рисунок. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Сотрудница секретариата ООН по имени Бренда, которая раньше работала с Лавровым, вспомнила о том, что глава МИДа часто рисовал скетчи и надписи во время заседаний Совета Безопасности. Ей захотелось получить в подарок рисунок авторства Лаврова. Небензя пообещал, что попросит его нарисовать что-нибудь специально для Бренды.

«Потом приходит диппочта, а там конверт для меня. Я открываю, а там шикарно сделанный скетч с игрой слов "Branda — brand of UN"... Когда завершилось председательство, я давал небольшой фуршет для всех, кто помогал, и мы вручили ей этот подарок. Реакция была такая сверхэмоциональная, что я даже испугался», — поделился Небензя.