Землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана. Три человека получили ранения, как передает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.

По его данным, толчки зафиксированы в воскресенье в 14.24 по местному времени (14.54), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился недалеко от деревни Лафт в округе Кешма.

"В результате этого инцидента три человека получили ранения, среди них 17-летняя девушка. Все пострадавшие были эвакуированы из района и доставлены в больницу", - заявил Халиди.

Он добавил, что в результате землетрясения повреждено 15 жилых домов.