Чехия хочет разместить базы США

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар не исключил возможности размещения американской военной базы на территории страны. Появление дополнительного военного контингента США в Европе он связал с возможным прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты»,— заявил господин Метнер в интервью чешской газете Pravo, подчеркнув, что пока европейской безопасности ничего не угрожает.

Ранее МИД России обвинил НАТО в том, что альянс помогает США сломать систему контроля над вооружениями. В Москве подчеркнули, что развал Договора о РСМД будет иметь тяжелые последствия для всей европейской архитектуры безопасности. МИД напомнил о размещаемых в Европе в нарушение договора пусковых «Мк-41». Такие установки уже размещены в Румынии и скоро должны появиться в Польше.