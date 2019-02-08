У талибов может появиться офис
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о намерении открыть в центральной провинции Кабул политический офис представителей радикального движения «Талибан» , передает РИА Новости.
Гани выразил надежду, что этот шаг позволит остановить столкновения с талибами и «кровопролитие в стране».
Президент страны также пригласил представителей движения «Талибан» в Кабул для участия в мирных переговорах с правительством.
Конференция по вопросам афганского урегулирования была организована афганской диаспорой в России и прошла в Москве 5-6 февраля с участием талибов.