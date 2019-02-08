ООН хочет стать посредником по Венесуэле

Генсек ООН Антониу Гутерреш посвятил кризису в Венесуэле свое выступление на саммите Африканского союза в Эфиопии.

По его словам, в ситуации «двоевластия» организация готова быть посредником между властями и оппозицией, представленной спикером парламента Хуаном Гуайдо.

Гуттереш подчеркнул, что условием для участия ООН является обращение обеих сторон, в том числе действующего президента Николаса Мадуро.

«ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести страну из нынешнего противостояния», — сказал он.

Ранее Гуайдо заявил, что не исключен вариант иностранного вторжения в Венесуэлу с тем, чтобы заставить президента страны Николаса Мадуро принять гуманитарную помощь и оставить власть.