Из Ирака в Москву эвакуировали десятки детей

В подмосковном аэропорту «Раменское» приземлился спецборт Ил-76 с 27-ю российскими детьми из Багдада, где находятся в заключении их матери.

Отмечается, что дети в возрасте от четырех до 13 лет являются жителями десяти разных субъектов РФ.

Дети перенесли четырехчасовой перелет хорошо и были переданы родственникам-опекунам. До этого они долгое время находились в багдадской тюрьме и в приюте вместе со своими матерями.

Сотрудники аппарата детского омбудсмена помогут взрослым оформить документы для дальнейшей регистрации детей по месту жительства.

Над возвращением оставшихся в Ираке российских детей работают МИД РФ и посольство РФ в Багдаде.