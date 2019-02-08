Эксклюзивная коллекция высокой моды под названием Back to Edem («Возвращение в Эдем») вызвала большой интерес, в том числе и у представителей СМИ.

Всего было продемонстрировано 20 платьев, в работе над которыми использовались ткани ручной работы, натуральные перья и handmade вышивка. Роспись на платьях также сделана вручную. Она и задала название коллекции, так как при помощи текстильных красок на платьях изображена стилизация на тему Адама и Евы, зарождения мира и т.д.

«Я училась на дизайнера в Милане, - рассказывает о себе Мирана Гумбатова. – Затем работала в секторе моды, но в более коммерческом направлении. При этом я всегда любила вечернюю моду, хотела заниматься именно вечерними платьями. И вот решилась запустить собственный бренд. Представила свою первую коллекцию, которая называется Back to Edem, то есть «Возвращение в Эдем».

Все платья выполнены в единственном экземпляре. Я использую ткани итальянских и французских производителей. Также есть ткани, полностью изготовленные вручную, которые производятся в Индии».