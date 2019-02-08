«Возвращение в Эдем» Мираны Гумбатовой Премьерный показ; фото
В отеле Four Seasons состоялся премьерный показ азербайджанского модельера Мираны Гумбатовой.
Эксклюзивная коллекция высокой моды под названием Back to Edem («Возвращение в Эдем») вызвала большой интерес, в том числе и у представителей СМИ.
Всего было продемонстрировано 20 платьев, в работе над которыми использовались ткани ручной работы, натуральные перья и handmade вышивка. Роспись на платьях также сделана вручную. Она и задала название коллекции, так как при помощи текстильных красок на платьях изображена стилизация на тему Адама и Евы, зарождения мира и т.д.
«Я училась на дизайнера в Милане, - рассказывает о себе Мирана Гумбатова. – Затем работала в секторе моды, но в более коммерческом направлении. При этом я всегда любила вечернюю моду, хотела заниматься именно вечерними платьями. И вот решилась запустить собственный бренд. Представила свою первую коллекцию, которая называется Back to Edem, то есть «Возвращение в Эдем».
Все платья выполнены в единственном экземпляре. Я использую ткани итальянских и французских производителей. Также есть ткани, полностью изготовленные вручную, которые производятся в Индии».
17 февраля состоится открытие ателье Мираны Гумбатовой. Оно будет располагаться в Azure Residence.
«После показа улетаю в Милан, а оттуда в Париж, где в данный момент проходят сразу три выставки по текстильным тканям. По возвращении состоится открытие ателье, - говорит модельер. – Планы у меня большие, идей много. Но в первую очередь хотелось бы выпустить линию свадебных платьев. Не знаю, правда, когда это произойдет, но это моя ближайшая цель.
Наши женщины любят красиво одеваться, любят вечерние платья. Свадьбы у нас тоже очень популярны. Меня как модельера это не может не радовать».