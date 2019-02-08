Саакашвили: «Я свергну правительство с помощью эмигрантов»

"Сегодня ситуация для нашего возвращения на родину не готова, мы в ближайшие недели и месяцы должны ее подготовить, так как нельзя со стороны смотреть на уничтожение нашей страны", - заявил Саакашвили, выступая в воскресенье в зале Конгресса в бельгийском городе Льеже, где проходило Всемирное собрание грузинских эмигрантов под девизом "Все вместе - домой".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.

Выступление Саакашвили в прямом эфире транслировала телекомпания "Рустави 2".

Экс-президент сообщил своим сторонникам, что у него есть план "скорой смены власти" в Грузии, в котором одну из главных ролей будут играть эмигранты.

"Мы должны вернуть в Грузию от 1 до 1,5 млн наших сограждан, а для этого мы должны создать финансовый институт, банк для возрождения страны, в котором главными акционерами будут эмигранты. Всего этого не произойдет, если мы раз и навсегда не избавимся от олигарха, захватившего всю власть", - заявил Саакашвили.

Он привел данные о том, что эмигранты направляют в свои семьи в Грузию ежегодно до $2,5 млрд, а это означает, что фактически "эмигранты формируют бюджет государства".