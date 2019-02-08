Спецоперация СГБ: арестован шпион

Служба государственной безопасности Азербайджана в ходе следственно-оперативных мероприятий задержала жителя Мингячевира Алекперова Анара Вагиф оглу по подозрению в государственной измене, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ.

Согласно информации, было установлено, что Анар Алекперов в 2016 году на территории иностранного государства представителями иностранной спецслужбы был привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности.

Анару Алекперову был поручен сбор информации о некоторых гражданах Азербайджана, имеющих внешнеторговые связи, их дальнейшее привлечение к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами на основе различных деловых отношений, а также сбор информации о сотрудниках спецслужб Азербайджана, представителях конкретных посольств, аккредитованных в Азербайджане, и N-ской воинской части Министерства обороны. Анар Алекперов предпринял конкретные действия по выполнению этих поручений.

В ходе расследования были получены сведения, что он собирал материалы, противоречащие интересам национальной безопасности Азербайджана, и передавал иностранным спецслужбам по интернету с использованием предположительно обеспечивающего скрытность мобильного программного обеспечения. Спецслужбы Азербайджана, применив спецсредства, получили переданную Анаром Алекперовым иностранным спецслужбам информацию, по делу собраны другие многочисленные доказательства. Анар Алекперов признался в содеянном и дал подробные показания.

Анару Алекперову предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.