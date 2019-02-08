В Венесуэле проходят самые крупные в истории страны военные учения

Во время своего выступления Мадуро отметил, что в вооруженных силах Венесуэлы "служат профессионалы, готовые отдать жизнь за страну и ее народ".

Перед началом маневров в прибрежном штате Миранда он ознакомился с образцами военной техники, имеющимися на вооружении венесуэльской армии.

В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны учения "Двухсотлетие Ангостуры 2019". Об этом написал в Twitter действующий президент страны Николас Мадуро.

В первой фазе учений участвовали около пяти тысяч бойцов, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на латиноамериканские СМИ. Военные отработали действия при отражении нападения с воздуха. При этом они использовали зенитные ракетно-пушечные установки и ПЗРК "Игла-С".

В ходе учений венесуэльские бойцы отработают сценарии вторжения другой армии на территорию страны.

Учения продолжатся по 15 февраля. Они приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса - конституционного собрания южноамериканских патриотов, боровшихся за свободу от испанской власти, заседавшего с 19 февраля 1819 года по 15 января 1820 года. Этот конгресс вновь провозгласил независимость Венесуэлы и назначил Симона Боливара временным президентом и главнокомандующим республиканской армией.