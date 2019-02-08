Сотрудники Государственной пограничной службы нейтрализовали нарушителя границы, пытавшегося незаконно перейти из Ирана в Азербайджан, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, 11 февраля в 00:10 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда «Гёйтепе» рядом с селом Буравар в Ярдымлинском районе пограничный наряд заметил человека, направлявшегося из Ирана в Азербайджан.

Нарушителю было приказано остановиться и был открыт предупредительный огонь в воздух. Однако нарушитель не подчинился приказу и стал убегать в сторону Ирана. Тогда в соответствии с законом Азербайджана «О государственной границе» пограничный наряд применил оружие. В результате этого нарушитель границы скончался от пулевого ранения на месте происшествия.

В ходе осмотра тела нарушителя границы был обнаружен общегражданский паспорт на имя гражданина Азербайджана Зульфугара Гусейн оглу Сейфуллаева, 1968 года рождения, а также прибор ночного видения.

В настоящее время сотрудники ГПС и Военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по данному факту.