Лукашенко пообещал россиянам качественную водку и закуску

Беларусь никогда не будет поставлять в Россию плохую водку и закуску, сказал глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает «Интерфакс».

По словам Лукашенко, в обеих странах проведены исследования качества продукции и у Минска имеются все возможности для поставок в РФ качественных продуктов, «какими бы ни были конфликты».

«Вы это должны понимать», — обратился Лукашенко к Путину.

Лукашенко назвал «общей» экономику двух государств, отметив, что две трети сырья и комплектующих республика закупает в соседней стране. По его словам, поддерживая Беларусь, Россия тем самым поддерживает «примерно 35−40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию».