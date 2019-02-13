Президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - после первого раунда переговоров в Сочи решили покататься на лыжах и отправились на склон, пишут российские СМИ.

Для катания лидеры выбрали трассу длиной около километра.

Как только Путин и Лукашенко вышли из раздевалок, их тут же окружили обычные туристы. Лыжники посоветовали двум президентам начинать катание "утречком, когда трасса ещё лучше".

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня начали переговоры. В основном президенты будут общаться наедине. Они обсудят множество вопросов, касающихся двусторонних отношений стран, а также международную повестку.