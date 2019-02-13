Ильхам Алиев выделил деньги на новую школу и дома в Бейлагане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Бейлаган, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Бейлаган из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти Бейлаганского района будет выделено три миллиона манатов, в том числе два миллиона на строительство 36-квартирных жилых домов для улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, и один миллион - на продолжение работ по благоустройству и созиданию.

Кроме того, глава государства распорядился о выделении Министерству образования двух миллионов манатов на строительство общеобразовательной школы на 624 места в селе Дуньюмалылар Бейлаганского района.