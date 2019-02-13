Билл Гейтс: Деньги не приносят мне счастья

Самый известный в мире миллиардер Билл Гейтс рассказал журналистам, что деньги не приносят ему счастья и он мечтает потратить их на благие дела, например, раздать бедным или заплатить налоги, пишет Daily Mail.

Основатель компании Microsoft, чье состояние оценивается в 96,7 миллиарда долларов по версии Forbes, за свою жизнь уже отдал государству 10 миллиардов долларов, но признался, что готов отдать намного больше.

Миллиардер также заявил, что не заслуживает своего состояния, как и другие магнаты. По его словам, он сумел разбогатеть благодаря времени, удаче и людям, с которыми работал.

Кроме того, Гейтс поддержал призывы к большей прозрачности в отношении налогов, уплачиваемых технологическими гигантами, и назвал себя "большим поклонником" такой прозрачности. В частности, по его мнению, нужно изменить законы, чтобы взимать больше средств с корпораций.

Обладатель второго по величине состояния в мире, Гейтс известен своей щедростью. С 1994 года он пожертвовал на благотворительные цели около 35 млрд долларов.