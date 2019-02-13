Мамед Эфендиев 13 февраля 2019, 18:39

Накануне генеральный исполнительный директор BP Боб Дадли заявил, что череда усиливающихся рисков может спровоцировать реальный кризис на энергетическом рынке в ближайшие месяцы. По его мнению, несмотря на попытки ОПЕК+ стабилизировать цены на нефть путем сокращения добычи "здесь много переменных, и есть много вещей, которые могут привести к реальному кризису". Это и трагические обстоятельства в Венесуэле, и неопределенность в Ливии, и рост добычи в Пермском бассейне и влияние санкций США против Ирана. А что касается самой сделки по сокращению добычи в I квартале, то у компании даже нет данных об этом и нужно будет посмотреть, как эти данные выглядят. Рынки главе ВР кажутся очень жесткими.

Заявление главы одной из ведущих нефтяных компаний в мире, честно говоря, не вселяет оптимизма, наоборот, в нем чувствуется некоторая неуверенность, если только не растерянность. Казалось бы, в декабре ОПЕК и другие нефтепроизводители договорились сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки с января, чтобы поддержать цены на нефть. А министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что добыча нефти в стране уже в марте составит около 9,8 млн. баррелей в сутки, что более чем на 500 тыс. баррелей в сутки ниже уровня производства, утвержденного в рамках соглашения ОПЕК+. И эти факторы в целом способствовали росту нефтяных котировок. Но что же тогда так настораживает Дадли? Сразу же отметим, что этот вопрос сегодня не ясен не только Дадли, но и самой ОПЕК+, да и многим специалистам, компаниям и странам. Именно поэтому страны ОПЕК и не-ОПЕК, воодушевленные успехом действующей в настоящее время декларации о кооперации, в рамках которой они в течение уже более двух лет снижают добычу нефти для стабилизации нефтяного рынка, решили формализовать свои отношения на бессрочной основе. Согласно проекту устава будущей организации ее предлагается назвать альянсом (в качестве вариантов могут быть рассмотрены и коалиция, группа, декларация, форум и другие). ОПЕК же в этом отводится роль поддерживающей организации. Не будем вдаваться в организационные подробности альянса, о них подробно сообщалось в СМИ. Но сама идея альянса свидетельствует о том, что практически ни одна нефтедобывающая страна не испытывает уверенности в сегодняшнем дне. И к 15 членам ОПЕК в случае успеха могут присоединиться еще десять стран, в том числе и Азербайджан, который также сокращают нефтедобычу в рамках декларации о кооперации. Но уже сегодня ряд стран - в частности, Иран – высказывают опасения, что в новой организации будут доминировать Саудовская Аравия и Россия, которые сейчас являются неформальными лидерами сотрудничества - со стороны ОПЕК и не-ОПЕК соответственно.

Но еще больше настораживает письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина президенту России Владимиру Путину. Он отмечает, что сокращение добычи странами ОПЕК+ создало для США выгодные позиции, что стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли. Доля российской нефти на мировом рынке падает – с 16,3% в 1990 году до 12% в 2018 году, потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, что может сделать необратимой потерю российскими компаниями рыночной доли. А в это время американские нефтяники резко увеличили добычу благодаря снижению налоговой нагрузки и стимулированию инвестиций, они получат возможность резко увеличить добычу и экспорт нефти в конце 2019 – начале 2020 года, когда будут введены в эксплуатацию трубопроводы от центра добычи сланцевой нефти к портам в Мексиканском заливе. Пресс-секретарь же президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании альянса с ОПЕК не стоит на повестке дня, субстантивных дискуссий на этот счет не ведется. А это уже говорит, что процесс этот не простой, он будет продолжаться долго, преодолевая большие сопротивления.