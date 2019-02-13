Смертельное ДТП в Балакене Фото
В Балакене произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Report.
Согласно информации, авария произошла на участке автодороги Евлах - Загатала - Грузия.
Автомобиль Toyota RAV4 столкнулся с большегрузным автомобилем, за рулем которого находился гражданин Турции.
В результате ДТП водитель Toyota RAV4 погиб на месте происшествия. Гражданин Турции госпитализирован с различными травмами в Балакенскую центральную районную больницу.
В связи с произошедшим начато расследование.