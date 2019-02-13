Эйнулла Фатуллаев 13 февраля 2019, 18:50

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обширное интервью азербайджанскому журналисту. В интервью известному тележурналисту Миршахину Агаеву глава государства сам ответил на главный вопрос, интересовавший журналистскую братию. Почему президент до сих пор отдавал прерогативу общению с зарубежными журналистами, а не с представителями азербайджанских СМИ?

Так ведь И.Алиев собирает Кабмин в расширенном формате четырежды в год, обсуждая с членами своего правительства итоги социально-экономического развития страны. И на этих совещаниях президент традиционно выступает с вступительной и заключительной речами. И.Алиев комментирует и отвечает на все актуальные вопросы, проблемы и вызовы, которые беспокоят азербайджанскую общественность. То есть формат выступлений построен таким образом, что глава государства затрагивает абсолютно все животрепещущие и острые проблемы, о которых пишут СМИ – начиная от карабахского урегулирования заканчивая внутренними проблемами, - от проблем коррупции и недостатков в чиновничьем аппарате до политических и социальных реформ. И.Алиев говорит по несколько часов, причем довольно живо, порой эмоционально, по обыкновению рассудительно, при этом детально анализируя ситуацию во внутренней политике, экономике и социальной жизни.

Скажем, о чем еще азербайджанские журналисты могут спросить президента? Да, и по словам президента, главное – это парировать все выпады против страны в мировых СМИ. Конечно же, И.Алиев, как всегда близок к истине, ибо в последние годы многие ведущие мировые издания, позабыв о главных насущных мировых проблемах сосредоточились на одном, весьма несущественном субъекте мировой системы – кавказском Азербайджане. Впрочем, мы много писали и рассуждали о коварных хитросплетениях соросовских институтов и мощнейшей армянской диаспоры, развязавших непримиримую и бескомпромиссную идейно-политическую войну против азербайджанского правительства. И.Алиев в мировых СМИ жестко, аргументированно и достойно отвечает на небеспристрастную ангажированную критику. Вот и накануне, как и в своих традиционных выступлениях, Ильхам Алиев подробно остановился на теоретических и концептуальных тезисах развития азербайджанского государства на ближайшие годы. Как будет развиваться страна? Обратите внимание, краеугольным камнем в речи президента стала концепция реформ. И.Алиев говорил о перестройке, обновлении и самое главное – об ускорении реформ, ибо президент убеждает: реформы в Азербайджане продолжаются с момента прихода к власти основателя Третьей республики Гейдара Алиева. Но перманентный научно-технологический прогресс в мире и приобщение Азербайджана к современной модернистской парадигме требуют адаптации государственного организма и общественного развития к новым изменениям и реалиям. И.Алиев придумал формулу реформ – систему АСАН. Это своего рода электронное правительство завтрашнего дня. То есть через несколько лет эта модель может занять место бюрократического аппарата и многотысячной чиновничьей массы. Но и сегодня эта модель работает успешно, вытесняя из государства бюрократический произвол, чиновничью волокиту, мздоимство, идеологическую мишуру… С помощью АСАН И.Алиев сломал хребет системной коррупции, подключив гражданина к системе электронного правительства. И.Алиев прав, как никогда, для азербайджанского общества, отягощенного тяжким наследием большевистской диктатуры и совкового менталитета, а затем «болотного переходного периода» и необольшевистской диктатуры НФА, воплощение мечты о справедливом государстве – это самая настоящая революция сверху. И у истоков этой революции стоит сам президент – основоположник новой системы электронного управления.

Реформаторский прорыв И.Алиев создал нишу для реализации другой концепции – модели социального государства. И об этом президент говорил довольно подробно. Ведь вся экономическая политика последних лет направлена на удовлетворение интересов гражданина. За считанные месяцы И.Алиеву удалось сломать кощунственные таможенные барьеры и налоговые препоны, адаптировав фискальную политику к новой демонополизированной экономике. Налоговые инспекторы и лампасные таможенники больше не кошмарят препринимателя. А любая жалоба угнетенного бизнесмена ложится на стол президента. Если не ложится, то И.Алиев об этом узнает из средств массовой информации. Ведь президент призывает журналистов усиливать общественный контроль. Не доложат помощники, он прочитает в СМИ, в соцсетях… Во главу угла выстраиваемой новой политсистемы заложен принцип социального трипартизма: гражданин-чиновник-президент. И если из этой системы выпадает чиновник (которого непременно ждет неминуемое наказание), то вмешивается высочайшая воля праведного президента. Пока что в азербайджанских условиях эта система безальтернативна и работает без сбоев. Два свежих примера – президент мгновенно среагировал на недовольство семей шехидов и помчался спасать пострадавших от землетрясения в Шемахе. Чиновники не успели, вмешался президент. И пораженные в правах граждане были спасены. Справедливость – не только первая добродетель общественных институтов, но и государственных. И, наконец, особняком в программной речи президента И.Алиева стоит карабахская проблематика. Любопытно, что в один и тот же день, как И.Алиев, так и армянский премьер Н.Пашинян выступили практически с идентичными заявлениями. Фабула двух заявлений кроется в старой, как мир, римской поговорке: «хочешь мира, готовься к войне». Но большой успех президента в переговорах с новым армянским премьером никак не скроешь – если в первые дни после «революции любви» армянский лидер отметал перспективу переговоров с Азербайджаном без участия представителей сепаратистского квазигосударства, то спустя некоторое время все же был вынужден сесть за стол переговоров. И.Алиев не спешит, все еще обходит острые углы, находясь в ожидании выражения окончательной позиции правительства Н.Пашиняна, при этом вежливо напоминая об успехах апрельской войны и «нахчыванского рывка», и конечно же, громадном потенциале азербайджанской армии.