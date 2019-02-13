Меркель отказалась уходить

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих политических планах после встречи с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

В частности, она подтвердила, что не уйдет в отставку досрочно и останется на посту до 2021 года, хотя и отказалась от переизбрания главой Христианско-демократического союза (ХДС).

«Я раскрыла свои планы, я сказала, что готова оставаться канцлером до 2021 года», — отметила Меркель.

Также она прокомментировала тему присутствия военных ФРГ в Афганистане, которое, по ее словам, зависит от действий США в регионе. Сейчас Германия участвует в международной операции Resolute Support и намерена сохранить в стране около 1,2 тыс. военнослужащих.